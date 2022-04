Curso gratuito quer ajudar maiores de 50 a evitar fake news no WhatsApp

O Projeto Comprova, junto com a Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), lançou um minicurso gratuito, por WhatsApp, para ajudar as pessoas, especialmente as com mais de 50 anos, a identificar fake news e distinguir fatos de boatos, além de lidar com a desinformação compartilhada nas redes sociais.

“Recebo muitas fake news no WhatsApp dos meus pais. Eles têm mais de 50 anos, não terminaram a escola e não têm muito conhecimento. Então, tenho que instruí-los para que eles não ‘caiam’ nas falsas notícias” – Larissa Pereira Bitencourt, 17 anos, vendedora – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

As inscrições para o curso foram abertas no último dia 30 e elas podem ser realizadas pelo site do Comprova (projetocomprova.com.br) pelos próximos 12 meses.

A partir da inscrição, e pelos 10 dias seguintes, os participantes recebem vídeos e mensagens de texto pelo aplicativo com instruções e técnicas simples para detectar conteúdos suspeitos e fazer verificações básicas. As lições diárias duram de 5 a 7 minutos. As aulas são conduzidas pelos jornalistas Lillian Witte Fibe e Boris Casoy, embaixadores do programa no Brasil.

“Eu não compartilho uma informação sem saber se é verdade. Mesmo quando a família que manda, principalmente em grupo de WhatApp, e está na cara que é mentira, geralmente notícia sobre Covid-19, eu ignoro” – Maria Geralda, 55 anos, comerciante – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O Projeto Comprova é a versão em português do MediaWise for Seniors – um programa de educação midiática desenvolvido para adultos. Com o slogan “Não passe vergonha nos grupos – Aprenda a identificar boatos nas redes”, o minicurso promete ajudar esse público a entender como funcionam os algoritmos e como detectar golpes e teorias conspiratórias.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além disso, vai ensinar a buscar fontes confiáveis e orientar os participantes sobre como falar com amigos e familiares para evitar a disseminação de conteúdos falsos e enganosos.

“Eu costumo ignorar as notícias falsas que recebo, principalmente pelo WhatsApp, e procuro saber se é a verdade, para eu poder repassar, se não, não encaminho. As fakes news que recebo são na maioria sobre política” – Jéssica Vitória Oliveira Felipe, 21 anos, desempregada – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

PESQUISA

De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Datafolha no último dia 26, 60% dos brasileiros acreditam que as fake news podem influenciar muito o resultado das eleições 2022 – que têm o primeiro turno marcado para 2 de outubro.

“Quando recebo uma notícia que vejo que é fake, não dou bola. Eu vou atrás para saber se é verdade. Recebo mais notícias falsas por redes sociais e sobre assuntos que envolvem o governo e política” – David Pereira da Silva, 29 anos, divulgador – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O dado vai ao encontro do resultado com entrevistas realizadas pela reportagem do LIBERAL, na manhã no Centro de Americana. De acordo com os ouvidos, as notícias falsas mais disseminadas em grupos de famílias e amigos no WhatsApp e em rede social se referem à política e ao governo do País.