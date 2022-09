Curso ensina ferramenta do Google a 100 alunos de Americana

Cem alunos da rede municipal de ensino de Americana, todos do 8º ano do ensino fundamental, farão um curso no qual irão aprender as principais ferramentas do Google. O objetivo é que, depois, eles se tornem tutores e repassem o conhecimento para outros estudantes.

O Programa Aluno Tutor em Tecnologia Google foi lançado pela prefeitura na noite desta terça-feira, no Teatro Municipal Lulu Benencase.

Secretário de Educação, Vinicius Ghizini, falou sobre a importância do projeto – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

“Nós estamos investindo porque acreditamos que a educação é um elo transformador na vida das pessoas. Cem jovens hoje aqui tendo a oportunidade de serem escolhidos para poderem receber toda a questão tecnológica e moderna do que há de melhor no mundo”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV), via assessoria de imprensa.

Segundo a administração municipal, esses alunos são de cinco escolas da rede. Eles vão fazer o curso de forma online, com carga total de 59 horas, bem como realizar atividades avaliativas ao final de cada encontro.

Na sequência, eels participam de uma atividade prática de tutoria com um profissional da rede, para, dessa maneira, comprovarem que estão aptos a atuar como multiplicadores do conteúdo em suas escolas.

“A pandemia nos mostrou o quanto a tecnologia se tornou uma ferramenta essencial. É muito importante ver os nossos alunos terem acesso ao que há de mais avançado”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

O programa integra um projeto de transformação digital, em parceria com a Colaborativa, empresa parceira do Google Cloud Specialization Education.

O evento foi voltado para os alunos selecionados, seus familiares e professores, e conduzido por especialistas da Colaborativa. A cerimônia contou ainda com a prsença do vice-prefeito Odir Demarchi (PL) e do vice-presidente da câmara, Lucas Leoncine (PSDB).