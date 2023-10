Inscritos estudam com material didático produzido por uma equipe de pesquisadores e docentes

O curso de língua portuguesa para imigrantes, iniciado neste mês e oferecido pela Prefeitura de Americana, reuniu 23 alunos que pertencem as famílias de estudantes atendidos pelas unidades de educação da cidade.

As aulas acontecem nas noites de segundas e quartas, das 19h30 às 21h, no Ciep Professora Philomena Magaly Makluf Rossetti, no São Vito.

Pais de estudantes atendidos na educação municipal estão fazendo o curso – Foto: Divulgação

Os inscritos estudam com material didático produzido por uma equipe de pesquisadores e docentes da área de Português como Língua Adicional, com a participação de migrantes refugiados.

“O curso é um sucesso e estamos positivamente surpresos com a adesão dos pais, que têm se mostrado alunos aplicados durante as aulas. O programa é uma política pública acertada da administração”, comentou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

As pessoas interessadas em participar devem ir diretamente ao local do curso para que novas turmas possam ser abertas. É necessário apresentar documento com foto e comprovante de endereço.