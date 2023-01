Cuper chega com a proposta de transformar vidas na periferia

Movimento idealizado por um professor deu o primeiro passo com aulas gratuitas para concurseiros

Aulas de português e matemática foram ministradas no Ciep da Cidade Jardim, em Americana - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Há cerca de seis meses, inspirado na Cufa (Central Única das Favelas), uma organização brasileira reconhecida nacional e internacionalmente, Wlademir Aparecido Castro, de 50 anos, teve a ideia de implantar a Cuper (Central Única das Periferias), em Americana.

Quando saíram as primeiras notícias de que Americana faria um concurso público no início de 2023, o professor, juntamente com o sobrinho Thiago Henrique, de 35 anos, um jovem conhecido na região da Cidade Jardim, decidiu que ofereceria aulas gratuitas de matemática e português. “Uma das maiores dificuldades das pessoas são essas duas matérias, até por uma questão de falta de leitura e dificuldade de interpretação de texto”, justifica o professor.

Dinâmica. A princípio, a ideia do professor Pitô e Xapinha, apelidos pelos quais são popularmente conhecidos, era atender os candidatos daquela área, contudo, a ideia cresceu tanto que acabou atraindo interessados de Sumaré, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste.

“Essa é uma oportunidade significativa porque o funcionalismo público ainda é sinônimo de estabilidade financeira”, disse. Sendo assim, alguns dos candidatos que farão as provas neste domingo, tal como alguns que já fizeram recentemente, são integrantes do grupo de cerca de 50 pessoas que iniciaram 2023 indo três vezes por semana ao Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) da Cidade Jardim Octavio Cesar Borghi.

“Quero agradecer o secretário de Educação de Americana, Vinícius Ghizini, que inclusive já foi meu aluno, por ter falado com a gestora do colégio e ter cedido o espaço”.

Esse é um projeto-piloto, mas nós não vamos parar. A Cuper vai crescer, não apenas na área de educação, mas também queremos fortalecer a área esportiva, de nutrição, atendimento da mulher, e por aí vai. Nosso objetivo é ampliar as relações com a sociedade, então, todos os profissionais podem ajudar. A gratidão das pessoas conosco é o maior pagamento, o melhor prêmio que recebemos. A verdade é que nós vivemos inseridos na sociedade, não vivemos em uma bolha. Precisamos entender isso e fazer algo para ajudar ao próximo. O conhecimento que eu tenho não é meu. Deus me deu para poder ajudar aos meus semelhantes, então, eu tento fazer isso da melhor maneira possível.” Wlademir Aparecido Castro, professor e idealizador da Cuper

Reflexos. Para Xapinha, que já é formado em técnico químico, é estudante de administração e busca uma vaga de fiscal de utilidades, esse tipo de ação é uma maneira de transformar realidades.

“Eu prezo muito pelo conhecimento e tenho consciência que aqui nessa região existe uma dificuldade maior nessa área. Por essa razão, sempre quis fazer um movimento social. Eu não imaginava que a adesão seria tão grande, mas fico feliz com o resultado”, afirma.

Acostumado aos desafios que as provas de concursos costumam lançar aos candidatos, o professor Wlad fez uma imersão nas provas da banca Avança São Paulo, organizadora do concurso, com o objetivo de selecionar os assuntos mais abordados. “Acho que deu certo pois já estou recebendo feedbacks positivos de alunos que fizeram suas provas”, comemora.

Longo Caminho. Formado em odontologia pela Unesp (Universidade Estadual Paulista) e americanense, Wlad se considera de origem humilde, inclusive, sempre estudou escola pública.

“Eu observava em casa a vida que meus pais levavam. Eles trabalhavam pra caramba, tinham uma vida sofrida, então, sempre tive consciência de que a única maneira de melhorar de vida e ascender socialmente era por meio do estudo”, conta.

Curiosamente, o mesmo cursinho no qual ele ganhou bolsa para aprimorar os conhecimentos que o levou a conquistar uma das 80 vagas disputadas por 2,8 mil pessoas no vestibular acabou o levando para a sala de aulas. “Fui professor no Objetivo durante muito tempo. Os meus pais dizem que desde muito pequeno eu já gostava de ensinar. Só segui o meu caminho”, conclui.

De fato, ensinar por paixão e por compaixão não é algo novo para ele, que no início dos anos 2000 criou um projeto parecido no Jardim dos Lírios.

“Fizemos um trabalho bacana com catadores de reciclagem, pessoas que olhavam carros no centro. Hoje, alguns deles passaram em concursos e estão atuando em novas profissões e isso é muito gratificante. Quero colocar uma sementinha de esperança no coração das pessoas, porque é aquela velha história, uma luz atrás da parede não ilumina, portanto, nós precisamos sair de trás da parede e tentar iluminar um pouco a vida das pessoas. Isso só é possível através do conhecimento”, reflete.

Valor do Conhecimento. Independentemente de passar ou não no concurso, um dos ensinamentos que o professor faz questão de deixar para seus alunos é sobre o valor do conhecimento.

“Podem levar seu celular, seu carro e até sua casa, mas a sua sabedoria, ninguém tira de você”. Para Wlad, melhor do que ensinar e ajudar as pessoas a mudarem de vida, é saber que essa ação impacta outras gerações. “Quando eu educo um adulto, eu penso, estou ajudando essa pessoa aqui, ela vai estudar, se formar, ter uma estabilidade e um dia ele vai educar os próprios filhos”.

Solícito, ele dá algumas dicas para quem fará qualquer tipo de prova. “Primeiramente, verifique se os dados pessoais estão corretos.

Comece pela matéria que mais domina, leia os textos com tranquilidade, o que tiver certeza já assinala, o que tiver dúvida deixa um pontinho de interrogação. Após fazer 10 ou 15 questões, pede para ir ao banheiro. Assim, você vai andar um pouco e fazer circular o sangue para oxigenar mais o cérebro. Beba um copo de água e evite ficar as três horas sentado, porque isso atrapalha o raciocínio”, orienta.

Já para as questões que não sabe, ele brinca. “Se a prova tem 40 questões e você dividir por cinco, dá oito. Em média, terão oito alternativas A, B, C, D, E, então, joga lá equilibrado que pode ser que você acerte algumas. É o que chamamos Cálculo Hipotético Universal Técnico Estimativo, o famoso chute”, diverte-se.

Para quem quer saber mais sobre a Cuper, o professor disponibiliza seu próprio WhatsApp: (19) 99466-8833 “Para 2023, tem muita coisa boa para acontecer”.