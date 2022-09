Cumprindo sua missão, Rotary Integração também faz história

No início da semana, recebemos na sede do Grupo Liberal três representantes do Rotary Club Americana Integração. O objetivo da visita, segundo eles, foi buscar a divulgação das ações do clube de serviços fundado em 1978.

Atualmente presidido pela historiadora e pesquisadora, Denize Ramos Ferreira, de 58 anos, o Integração tem entre seus membros o empresário Carlos Gaidei Arabage, de 64 anos, e a advogada e corretora Fátima Coleto, de 62.

Rotary CLub Americana Integração pretende aumentar o número de voluntários – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Entre os projetos apresentados por eles, o “Não Faça Parte Dessa Cena” é o de maior destaque neste mês de setembro, marcado por eventos sobre a violência contra mulheres, prevenção ao suicídio e sobre o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, afinal, a principal bandeira do clube é justamente o comodato do banco de cadeiras de rodas.

Conscientização. Esse ano, o projeto Não Faça Parte Dessa Cena, idealizado pelo Rotary Integração há alguns anos, que inclusive já inspirou outras cidades a buscarem a conscientização contra acidentes automobilísticos por meio de carros batidos colocados em pontos estratégicos do trânsito, acontecerá no próximo sábado (24), na Avenida Doutor Antônio Pinto Duarte (em frente à empresa Trevilub).

Previsto para ocorrer a partir das 8h30, o evento terá como mote a distribuição de hastes corta pipa para os motociclistas. Segundo a presidente Denize, a ideia surgiu devido a alguns casos recorrentes de acidentes com linha chilena.

“Ela é tão cortante quanto uma faca. Infelizmente, temos casos de degola em São Paulo, Limeira e Santa Bárbara d’Oeste”, relata.

Para atrair o público, o clube preparou uma festa com direito a show da banda de rock Eu Uso Óculos, além de outras apresentações artísticas e sorteios de brindes como capacetes, luvas, protetores de pescoço e capas de chuva. Somado a isto, o principal e mais importante, de acordo com eles, será a distribuição e instalação de 650 hastes arrecadadas pelo Motoclub Dinossauros. “Essas antenas salvam vidas”, ressaltam os rotarianos.

Trajetórias

Fátima conheceu o Rotary por meio de um ex-chefe e logo se apaixonou pela causa. Carlos foi convidado por um amigo que identificou nele o perfil ideal de um rotariano. Já Denize, conheceu de perto o trabalho em uma situação inusitada.

Como professora e pesquisadora sobre imigração, foi indicada por um ex-aluno de Nova Odessa, para orientar três médicas cubanas após a suspensão do programa Mais Médicos, em 2018.

“Criamos um grupo no Telegram e em pouco tempo tínhamos mais de 3 mil pessoas. Como precisava de ajuda, me indicaram o major Luiz Crivelari, que me colocou em contato com o Rotary. A partir dali, passei a orientar todos que solicitavam ajuda, que procurassem os Rotarys de suas cidades. Foi algo incrível. Eu fiquei encantada com essa rede e decidi que precisava ser uma rotariana”, comenta ela, que até então, apesar de conhecer o trabalho do Rotary mundo afora, não sabia como funcionava.

Para Carlos, fazer parte do Rotary é algo que emociona. “Parece uma coisa tão simples você emprestar uma cadeira de rodas para alguém, mas a gratidão que essas pessoas sentem e poder devolver um pouco de dignidade e qualidade de vida para elas, realmente é algo inexplicável”, diz.

Os rotarianos também explicam que embora a bandeira deles seja o banco de cadeiras de rodas (atualmente possuem cerca de 50, todas em uso), eles também se dedicam à campanha mundial de erradicação da poliomelite, ajudam a montar casas através da ação Móveis que Movem, que arrecada doações para quem não tem condições, entre outros, sempre buscando alcançar o objetivo, idealizado por seu fundador Paul Harris: “transformar o mundo em um lugar melhor para se viver e fazer a diferença na vida das pessoas”. Mais informações sobre o Rotary no Instagram

@rotaryamericanaintegracao.