Cuca inicia novas turmas de patchwork e costura

O Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana) iniciou na última segunda-feira (18) novas turmas dos cursos de costura e de patchwork. Ao todo, são duas turmas para cada técnica. A procura pelos cursos foi muito grande e 150 inscritos aguardam a abertura de outras turmas.

No curso de patchwork, os alunos aprenderão técnicas que serão usadas para confeccionar peças úteis para o dia a dia, como porta-tesouras, agulheiro, luva para forno, porta-tigela, sacola, almofada, pano de prato, entre outros. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Já no de costura os alunos aprenderão costura industrial básica, com foco em técnicas de costura reta, montagem de camisas, técnicas com overloque e interloque, costura de saias, shorts, regatas, técnicas de bolso embutido.

Para o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Tiosso, é muito bom ver que tanta gente interessada nos cursos do Cuca.

“É gratificante observar a credibilidade deste trabalho oferecido pela prefeitura de nossa cidade, por meio do Cuca. São cursos que ajudam algumas pessoas a terem uma renda, enquanto outras afirmam que as aulas funcionam como uma espécie de terapia”, afirmou.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.