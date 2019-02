Cuca abre vagas para dois novos cursos gratuitos

O Centro da Universidade do Conhecimento de Americana (Cuca), ligado à Unidade de Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Planejamento, estará com inscrições abertas para os cursos de corte e costura (máquina industrial) e de patchwork, de 18 a 22 de fevereiro. Os cursos oferecem capacitação profissional, dando oportunidade de aprimoramento às pessoas de forma gratuita, e são ministrados por professoras com mais de 30 anos de experiência na área.

As inscrições podem ser realizadas na sede do Cuca, que fica na Rua Anhanguera, em frente ao Mercado Municipal. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 16h. As aulas terão início em 18 de março. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

O curso de corte e costura será ministrado pela professora Laura dos Santos Cruz Valério e está oferecendo duas turmas com 12 vagas cada. As aulas ocorrerem às segundas e quartas ou terças e quintas, das 8h às 12 horas. A duração é de 160 horas (cerca de cinco meses), dividias em três módulos: treinamento em máquina industrial; overloque, interloque e galoneira; e corte e costura – confecção de peças.

Já o curso de patchwork, com a professora Ovete Bueno Zanotti, abrirá duas turmas de oito alunos cada, com aulas às segunda e quartas ou terças e quintas, das 13 às 17 horas. Serão dois meses de aulas.

“Além da preparação para a inclusão no mercado de trabalho tenho constatado um efeito terapêutico ocupacional mudando a vida das pessoas que passaram pelos cursos do Cuca. Meu desejo é devolver a dignidade para a população no momento que ela mais precisa, estamos de portas abertas”, afirmou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Tiosso.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3475 3550.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.