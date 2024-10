Cruzada já realiza há vários anos cursos de costura para iniciantes, e esse ano também abriu o curso de pequenos reparos - Foto: Divulgação

A entidade Cruzada das Senhoras Católicas, de Americana, abriu um curso gratuito em parceria com o Clube Mães do Brasil de costura sustentável. Quem quiser fazer a inscrição para o curso deve entrar em contato pelo telefone/WhatsApp 3461-1657.

O curso ensina desde os primeiros passos, como manusear as linhas, agulhas, usar a máquina, até a fabricação de bolsas, necessaire, estojos e mochilas, usando retalhos e materiais reciclados. As duas primeiras turmas já foram iniciadas.

A programação acontece duas vezes por semana e tem duração de quatro horas cada aula.

Qualquer pessoa a partir de 16 anos pode participar. As aulas atuais acontecem às quartas e quintas-feiras, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na sede da Cruzada, na Avenida Nove de Julho, 141, no Jardim São Domingos.

“Além de ser uma forma de colocação no mercado de trabalho, as participantes podem trabalhar de forma autônoma, e colaborar com o meio ambiente”, diz Thaís Carolina Pereira, coordenadora social do projeto.

Segundo ela, a Cruzada já realiza há vários anos cursos de costura para iniciantes, e esse ano também abriu o curso de pequenos reparos.

“O Clube Mães do Brasil, com sede em São Paulo, já realiza esse curso, e diante disso recebeu uma verba para oferecê-lo em outras cidades. Pelo fato de Americana ser um polo têxtil, os representantes vieram visitar a cidade e escolheram a Cruzada”, completa Thaís.

A coordenadora enfatiza que o grupo também precisa de doações de retalhos e mais máquinas para conseguir aumentar as turmas.