Cristiano, da dupla com Zé Neto, fala sobre criação em Americana ao LIBERAL

O cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, falou com o LIBERAL, nesta sexta-feira (8), sobre sua criação em Americana. A conversa ocorreu durante os ensaios para a gravação do novo DVD da dupla, em Valinhos, que ocorre neste sábado (9).

Cristiano confirmou a informação de que viveu no bairro Antonio Zanaga, um dos mais populosos do município, durante sua infância. Ao LIBERAL, ele disse que o tempo em que viveu na cidade foi curto, mas que deixou lembranças na família, principalmente, na mãe.

“Meus pais moraram mais, quando eu nasci. Fiquei um tempo, depois voltei para São José do Rio Preto”, disse. “Minha mãe era apaixonada em Americana”, disse.

Ao falar sobre a cidade, Cristiano afirmou que Americana tem “uma das melhoras festas do Brasil”, em referência à Festa do Peão de Americana. A dupla é uma das atrações da abertura do evento, no dia 7 de junho.

Novo DVD

Após emplacarem o álbum mais ouvido das plataformas em 2023, Zé Neto & Cristiano gravam neste sábado um novo DVD “Intenso”.

Zé Neto & Cristiano, durante ensaios da gravação de novo DVD, em Valinhos – Foto: Allyson Moreno/Divulgação

Prestes a apresentar o projeto, a dupla promoveu uma coletiva de imprensa e um ensaio, com a presença de fã-clubes, nesta sexta-feira, em Valinhos. “Estamos ansiosos e felizes”, comentaram.

Em conversa com jornalistas, da qual o LIBERAL participou, Zé Neto e Cristiano contaram sobre as novidades do projeto, um DVD somente de músicas inéditas e com participações especiais, como a de Luan Santana e Ana Castela.

O novo projeto será gravado no Brahma Valley, em Valinhos, neste sábado, e está com ingressos esgotados.

“Será preciso romper com o comum, abraçar o extraordinário, mergulhar em uma nova jornada repleta de emoções, de paixões, de energia, de amor”, pontuaram.

“Intenso” é o segundo DVD após a dupla assumir o comando da própria carreira, já que no início de 2023 a dupla gravou o DVD “Escolhas”, em São Paulo. Também com ingressos esgotados, o projeto se consolidou como o álbum mais ouvido nas rádios e do Spotify Brasil em 2023. “A expectativa é que ‘Intenso’ repita o sucesso”.

Unidos desde sempre, José Neto Toscano e Irineu Vaccari, nomes reais dos cantores, são amigos de infância. Eles formaram a dupla em 2011 e, desde então, se tornaram um dos destaques do sertanejo nacional.