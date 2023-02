Crise e falta de peças afetam realização de brechós no CPC de Americana

Muitas pessoas passaram a vender as peças para terem alguma fonte de renda e deixaram de doar os itens para entidades

O CPC (Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual) de Americana tem enfrentado cada vez mais dificuldades para realizar seus tradicionais brechós. Isso tem acontecido porque antes as roupas que eram doadas às entidades, agora se tornaram fonte de renda para muitas pessoas, que ao invés de doarem, passaram a vender na internet ou então em seus próprios Bazares.

Último Brechó foi realizado em agosto do ano passado – Foto: Divulgação / CPC

Esse movimento tem sido sentido pelo CPC de Americana e também outras entidades, conforme relatou ao LIBERAL a responsável pelo marketing Mariela Vargas. Segundo ela, desde o início da pandemia de Covid-19, muitas pessoas deixaram de doar roupas e acessórios e passaram a comercializá-los. Além da fonte de renda, a moda circular passou a ser também uma tendência e com isso as doações diminuíram significativamente.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com Mariela, outras entidades também relataram a mesma dificuldade para angariar peças para compor as vendas em Brechó.

Para se ter uma ideia, em outros tempos, o CPC realizava ao menos três brechós ao ano e agora, com essa tendência, estão sem condições de organizar o evento, devido ao baixo número de doações.

O valor arrecadado com os bazares era uma importante fonte de captação de renda e os recursos eram investidos no Centro. O último foi realizado em agosto do ano passado.

Por conta desses resultados, a entidade faz um apelo para aqueles que puderem colaborar com doações de roupas, calçados e acessórios em boas condições de uso, procurem a entidade.

“Nossos brechós sempre foram famosos pela quantidade de produtos e pela boa qualidade, mas infelizmente há um tempo as peças que chegam até nós não tem condições de serem comercializadas”, explica a responsável pelo marketing.

Além de roupas e acessórios, as pessoas podem fazer doações em dinheiro ou ainda com as notas fiscais. O telefone para contato é o (19) 9.9410-7065.