Criminosos invadem loja e causam R$ 10 mil de prejuízo para comerciante em Americana

Bandido arremessa pedra em loja na Av. Armando Salles, em Americana - Foto: Reprodução

Dois criminosos usaram uma pedra para quebrar a vitrine de uma loja na Avenida Armando Salles de Oliveira, no Jardim Ipiranga, em Americana. Eles fugiram levando 20 camisetas de grife e a caixa registradora com R$ 400 em dinheiro. No total, o prejuízo foi de R$ 10 mil, segundo o proprietário.

O caso ocorreu na terça-feira (12). O circuito de câmeras da loja Gold Clothing flagrou o momento da invasão dos suspeitos. Um deles colocou uma camiseta no rosto durante o ataque e usou o próprio corpo para terminar de danificar a vitrine e entrar no estabelecimento. Ninguém foi preso.

O comerciante, que pediu para ter a identidade preservada, disse que não estava na loja durante o furto. “Eu recebi um alerta pelo celular e passei a monitorar a ação deles. Imediatamente, chamei a Gama (Guarda Municipal de Americana) que chegou logo em seguida, mas eles já tinham fugido”, afirmou.

Segundo ele, o alarme do estabelecimento também foi acionado. “Eles pegaram o que conseguiram, pois deixaram outras coisas como o notebook e televisão. Meu vizinho também gritou e os dois acabaram se assustando”, relatou.

O comerciante está reforçando a segurança com a instalação de grades. Um segurança permanece em tempo integral na loja.

A Polícia Militar informou que vai reforçar a segurança naquela região. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas posteriormente pela Polícia Civil, mas por enquanto nenhum suspeito foi identificado.

Loja do mesmo quarteirão foi roubada há 20 dias

Há 20 dias, um suspeito usando capacete entrou em uma loja de roupas esportivas que fica no mesmo quarteirão e levou cerca de R$ 400 em dinheiro.

“O que nos assusta é que o roubo aconteceu por volta das 15 horas, mesmo com a avenida movimentada. O assaltante ficou bravo com a minha mãe, que estava na loja, porque queria o resto do dinheiro que estava escondido, mas não tinha. Hoje, a maioria das pessoas paga as compras com cartão”, diz a proprietária, que também pediu para ter a identidade preservada.