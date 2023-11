Criminosos estão contratando motoboys para realizarem estelionatos. Somente em Americana ocorreram duas tentativas de golpes em um período de dez dias, que só não foram concretizadas porque o responsável pela empresa de transporte rápido impediu e avisou à polícia.

O esquema criminoso se dá com a “terceirização” do golpe com a ajuda do motoboy, que acredita estar fazendo um serviço normal, mas é usado como “isca” para o crime.

Dono de empresa, Lucas Olla foi procurado por aplicativo de mensagens, mas desconfiou – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Caso seja interceptado pela polícia, ele é preso e o “solicitante” permanece anônimo ou longe de alcance. A PM (Polícia Militar) orienta que os cuidados sejam redobrados.

Lucas Henrique Olla, proprietário da L&L Express, disse que foi procurado pelo WhatsApp para um serviço de retirada de cheque para depósito.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Chegando ao local, seu funcionário desconfiou da situação, pois uma idosa da 80 anos parecia confusa e pressionada. Ela queria urgência no serviço.

“Perguntamos para cuidadora dela sobre um responsável e, passando o tempo, o solicitante do serviço ofereceu um valor maior para agilizarmos. Aí entramos em contato com a PM. Um familiar da idosa foi chamado e descobrimos que um golpista usou o nome do sobrinho dela para solicitar o dinheiro que seria para pagar franquia do seguro do carro”, diz Lucas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Segundo ele, a idosa entregaria um cheque em branco que deveria ser preenchido no valor de R$ 3,5 mil, mais a taxa da empresa. O motoboy deveria descontar o cheque e fazer o depósito do restante.

“Caso a polícia descobrisse, o motoboy poderia ser preso e até provar a sua inocência muitos transtornos ocorreriam”, afirma o proprietário da empresa.

Venda pela internet

Outra tentativa ocorreu após uma venda pela internet. O motoboy deveria retirar um celular e levar até o suposto endereço.

“Quando chegamos para fazer a retirada e nos informamos do serviço, a pessoa ainda não tinha recebido pela venda. Não retiramos o celular, pois a confirmação de pagamento enviada ao vendedor tinha erros gramaticais. Orientamos a pessoa a procurar a polícia e prestar queixa”, completa.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Lucas afirmou que acha importante informar os golpes, que afetam a imagem de seu negócio.

Ele diz ainda redobrar a atenção, pois, além de pedir os documentos, toma o cuidado de confirmar a solicitação com ambas as partes (retirada e entrega).

Cuidados

O capitão PM, Júlio César Neves orienta que é importante tomar cuidado com os dados pessoais, pois muitas vezes os golpistas usam identidades falsas.

“Antes dos golpes eles fazem levantamentos com informações das vítimas. Nunca confirme a identidade, nome de parentes ou documentos para estranhos, mesmo que se identifiquem com nome de empresas conhecidas”, ressalta o policial.