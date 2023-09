Criminosos atacam e explodem carro-forte na Anhanguera

Ataque ocorreu no início da noite desta segunda-feira entre os municípios de Americana e Limeira

Um carro-forte foi atacado por criminosos no início da noite desta segunda-feira, (11) na altura do km 137 da Rodovia Anhanguera (SP-330), no limite entre os municípios de Americana e Limeira.

Carro-forte ficou completamente destruído na noite desta segunda-feira – Foto: Reprodução_Redes Sociais

Informações preliminares da Polícia Militar Rodoviária dão conta de que bandidos explodiram o veículo e levaram malotes de dinheiro. A princípio não há vítimas graves ou fatais.

Os vigilantes do carro-forte – a quantidade não foi informada até o momento – teriam sofrido ferimentos leves.

Este é o 3º ataque a carros-fortes nas rodovias da região em menos de quatro meses.

Na noite de 15 de agosto, uma terça-feira, criminosos atacaram um carro-forte entre os quilômetros 124 e 125 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), no trecho de Santa Bárbara próximo ao posto Graal (SP-348), e roubaram R$ 2 milhões.

Em 16 de maio, também uma terça, uma quadrilha assaltou um veículo da empresa Comando G8, no km 142 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximo ao acesso à Rodovia dos Bandeirantes, e fugiu levando ao menos R$ 2 milhões.

Os bandidos deixaram para trás R$ 569 mil em um dos veículos abandonados na fuga. Eles iniciaram o ataque atirando contra dois ônibus para bloquear a via, atingindo duas pessoas que foram socorridas sem gravidade.