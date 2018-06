Criminoso, incêndio causa destruição de 6 mil m² da Gruta Dainese

O incêndio que atingiu a área da Gruta Dainese, em Americana, na última quarta-feira destruiu cerca de 6 mil metros quadrados de vegetação, conforme informações da Secretaria de Meio Ambiente. De acordo com dados preliminares da unidade, existem indícios de incêndio criminoso.

No fim de semana, outros dois incêndios foram registrados nos ecopontos do Jardim da Paz e Jardim dos Lírios. Ambos foram atos de vandalismo cometidos por pessoas não identificadas, segundo a prefeitura. De acordo com informações da secretaria, em relação ao incêndio na gruta, não há identificação de quem colocou o fogo, mas há “sérios indícios” de ação criminosa.

Em nota, o GPA (Grupo de Proteção Ambiental) informou que, para uma apuração mais detalhada, depende de denúncias com algum tipo de prova, como fotos e filmagens, que podem ser encaminhadas pelo WhatsApp do GPA no número 99844-1878. As infrações referentes a queimadas são passíveis de multa a partir de R$ 667,77, além de processos judiciais.

O comandante do posto de Americana do Corpo de Bombeiros, tenente Flávio Medrado, explicou que a grande maioria de incêndios em matas é causado após interferência humana, mas é difícil comprovar se houve intenção ou não. “É difícil identificar as causas, só um trabalho de perícia conseguiria, e olhe lá. Às vezes a pessoa ateia fogo em algum mato que tirou da casa dela e perde o controle, mas também há casos de pessoas incendiárias que fazem de propósito”, disse.