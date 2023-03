Criar rotina de autocuidado traz bons resultados

Psicóloga Aracele Netto Tomiato lançou um e-book sobre o tema - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Eles estão descobrindo a própria personalidade, aprendendo a lidar com influências externas e mostram tendência a comportamentos compulsivos. Além disso, muitos adolescentes relatam sobrecarga diante de uma grande quantidade de tarefas extracurriculares diárias. Em plena era digital, os jovens ainda passam pouco tempo com a família, estão expostos a diversos conteúdos nocivos e frequentemente apresentam baixa autoestima devido à necessidade de pertencimento, atenção e visibilidade nas redes sociais.

O alerta é da psicóloga mestre em avaliação psicológica Aracele Netto Tomiato, de Americana. Ela lançou nesta semana (12 de março) o e-book intitulado “Autocuidado emocional – Uma questão de hábito”, que aborda a importância de pequenos atos, que não só implicam em mais saúde mental e emocional, como também auxiliam no desenvolvimento de habilidades úteis diante dos desafios do cotidiano.

“Por meio de uma educação socioemocional, e ensinando sobre o autocuidado, nossos jovens aprimoram o pensamento crítico necessário para que façam julgamentos claros sobre atitudes positivas e negativas”, argumenta.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A psicóloga lembra que, com uma alta produção de hormônios e desenvolvimento cognitivo ainda em andamento, o adolescente nem sempre sabe discernir o que é melhor para ele. Quando as questões típicas desta fase da vida parecem descontroladas, a saúde mental tende a se agravar.

“Então, é dever dos pais orientá-los para o caminho correto, para criar uma ‘cultura de se cuidar’ psicologicamente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente – o que pode ou não estar relacionado com a religiosidade. Como cito no prefácio do e-book, em tempos de ‘cultura da pressa’, é fundamental dedicar momentos para cuidar de você, mesmo que pareça um desafio. Isso é válido para todas as idades”, afirma Aracele.

“Em meu consultório é comum ver o sofrimento dos pacientes pela falta de comunicação, excesso de raiva, mágoas, angústias geradas pela ausência de se cuidar. Geralmente, não aprenderam a ver suas próprias necessidades e, quando conseguem identificá-las, se culpam, pois culturalmente somos criados para agradar as outras pessoas, para sermos aceitos”, completa a psicóloga.

De acordo com ela, não se trata de uma cultura de egoísmo, mas sim de se amar, admirar e cuidar, para estar bem e poder conviver bem com as outras pessoas. Dentre as sugestões para uma vida mais equilibrada presentes no produto digital de 72 páginas estão hábitos como meditar, fazer pausas, desconectar-se, ouvir música, cuidar do sono, priorizar uma alimentação saudável, praticar atividade física e outras atividades relaxantes, ter relações saudáveis que possibilitem diversão e desabafos, saber pedir ajuda e falar dos próprios sentimentos.

Adultos estressados, infelizes, ansiosos e inseguros muito provavelmente irão criar crianças e adolescentes com essas mesmas características, destaca Aracele. Por isso é fundamental que toda a família esteja em uma busca constante pela saúde mental e emocional.

“É comum os pais viverem uma vida que vai na contramão das práticas de autocuidado e saúde mental, mas cobram dos filhos uma vida saudável, um comportamento emocionalmente equilibrado. Mas é através do dia a dia que as crianças e adolescentes poderão perpetuar os bons exemplos de autocuidado que os pais mostram na rotina”, observa.