Crianças que são agressivas: veja dicas para lidar com a situação

Segundo especialista, é fundamental construir relação baseada no cuidado e respeito

Ensinar a criança a lidar com a frustração é um desafio para os pais - Foto: Adobe Stock

Crianças pequenas apresentam vários comportamentos durante o desenvolvimento infantil e a agressividade pode ser um deles. Portanto, pode acontecer de pais se depararem com o filho partindo para cima querendo bater. Mas como os pais devem reagir? Esse comportamento é apenas uma fase ou pode indicar problemas mais sérios?

Segundo Daniela Munerato, psicóloga e coordenadora de professores, que possui mestrado sobre a moralidade na infância pela USP (Universidade de São Paulo), é importante entender por que as crianças pequenas se tornam agressivas e atacam os pais.

Ela enfatiza que, desde o nascimento, os pais desempenham o papel de cuidadores e precisam estabelecer uma rotina que organize a vida da criança. A rotina ajuda a criança a compreender que existe uma ordem e um funcionamento no mundo que visa o seu bem-estar, como dormir, tomar banho e se alimentar.

No entanto, nos dias de hoje, muitas crianças têm agendas repletas de atividades extracurriculares, tecnologia e poucas oportunidades para o ócio criativo. “É importante ouvir a criança e permitir que ela seja protagonista de sua infância, o que não significa que os adultos devem satisfazer todos os desejos do filho, mas sim respeitar o tempo de brincadeira e imaginação”.

Para evitar que as crianças se tornem agressivas, Daniela diz que é fundamental que os pais construam uma relação de autoridade baseada no cuidado e no respeito. “Isso não significa ser autoritário, mas sim assumir a responsabilidade pelo bem-estar da criança”.

A psicóloga enfatiza que a criança precisa aprender a respeitar o adulto como figura de autoridade, o que é essencial para seu desenvolvimento emocional. “Ela aprende a obedecer que sente pelo adulto. Isso só acontece quando os pais assumem seu papel de cuidadores responsáveis”.

Frustração

A capacidade de lidar com a frustração é um dos maiores desafios na criação de crianças nos dias de hoje. Com a instantaneidade da tecnologia e o acesso a tudo o que desejam, as crianças têm menos oportunidades de experimentar a frustração.

Segundo a psicóloga, para ajudar a criança a desenvolver essa habilidade, os pais devem estabelecer limites claros e comunicar o que é negociável e o que não é. Assuntos relacionados à saúde e segurança não devem ser negociados.

“A gente não negocia com a criança aquilo que por trás tem um valor que é relacionado ao respeito, saúde e segurança. Então, por exemplo, escovar os dentes ou não. É uma atitude respaldada na saúde e tudo que está relacionado a saúde não é negociável pelo bem da criança. É muito importante, desde pequenininho, a criança saber o que a família vai ou não negociar. Isso faz com que ela já tenha claro esses valores e evite, dentro do olhar da antecipação, que se desestruture”.

Se isso não é construído porque a criança faz o que quer, do jeito que quer, ela realmente não terá controle diante de uma situação de frustração, por exemplo, que é uma das principais razões das crianças agirem fisicamente contra os adultos e contra outras crianças também.

Comunicação

Quando uma criança se torna agressiva, é fundamental que a família não responda com agressão, mas sim com comunicação. Os pais devem buscar entender o que a criança está sentindo e por que ela está agindo dessa forma.

Daniela sugere que os pais expressem interesse em compreender o que está acontecendo, questionando a criança sobre seus sentimentos e pensamentos. Isso ajuda a criança a verbalizar suas emoções e a substituir a ação física pela comunicação.

“A criança pequena acha que o adulto pensa o que ela está pensando. Cabe a nós, dizermos para ela que se não verbalizar não vamos entender que sentimento e pensamento é esse. Então, quando a criança age fisicamente diante de outra criança ou de um adulto é porque é muito mais rápido, muito mais fácil enfrentar aquela frustração agindo fisicamente do que parando para pensar como vai ser essa comunicação”, explica.

E se a família costuma agir fisicamente, a criança também vai agir. De acordo com Daniela, não é normal bater no outro para resolver alguma situação, mas é normal dentro da fase do desenvolvimento, a criança falar ou expressar ao invés de bater.

“Agora, se a criança se acostuma diante de todas as situações de conflito, bater, agir fisicamente, claro que gera um problema, porque ela está sempre angustiada e será menos aceita nos grupos porque causa medo nos demais”, conclui a especialista.