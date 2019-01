Crianças conhecem ‘bastidores’ de parque em curso

Poder estar onde nenhum visitante entra e vivenciar atividades restritas a poucos compõem a rotina das crianças que iniciaram ontem o curso “Feras de Férias no Zoo”, oferecido pelo Parque Ecológico de Americana. Até sexta-feira, elas passarão as manhãs em meio à natureza do local, conhecendo um pouco mais sobre a vida e a rotina dos seus habitantes, além de aprender sobre temas relacionados à preservação ambiental.

Nesta terça-feira, a programação privilegiou um passeio pelos “bastidores” do zoológico. As crianças foram divididas em três grupos – cada um identificado pelo nome de um animal do local – e fizeram visitas monitoradas à cozinha, à quarentena e ao biotério. Segundo a estagiária de biologia, Aline Cristina de Oliveira, que monitorava as crianças enquanto elas ouviam as explanações de um dos veterinários do parque, estar nesses locais é um dos pontos altos do curso na visão das crianças. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“Elas ficam empolgadas em conhecer os locais onde os visitantes não podem entrar”, diz. Poder ver – e acompanhar de perto – a rotina é outro atrativo. “As crianças gostam de saber como os animais são alimentados, principalmente os maiores. A pergunta que todas fazem é sobre como o parque faz na hora de alimentar o leão”.

Não é à toa que o biotério (onde são criadas as presas que servem de alimento à algumas espécies) é um dos locais preferidos da criançada. “É muito legal”, resumiu o pequeno João Victor, de apenas 9 anos. A sua colega de turma, Ana Luisa, citou o mesmo local e também a quarentena. “Eu nem sabia que existia uma sala com animais doentes”, disse. É a primeira vez que ela faz o curso. “É legal porque quando não estou na escola eu aprendo aqui”.

Depois de passearem por esses locais, as crianças foram reunidas para acompanhar a soltura do filhote de ararajuba no recinto. O Juca, como foi batizado pelas crianças que fizeram o curso nas férias de julho, nasceu em março do ano passado e estava na quarentena até ter idade para ser solto.

Nesta quarta, o curso prosseguiria com enfoque no tamanduá. Além de palestra sobre o animal, as crianças participariam de uma atividade de enriquecimento ambiental, onde ofereceriam alimentos à espécie. Amanhã a oficina teria enfoque na onça e na sexta-feira, última dia do curso, nas harpias.