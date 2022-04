Criança vítima de explosão é transferida para hospital de queimados

Depois de ter 20% do corpo queimado após explosão de um tacho, Cecília Antunes Araújo, de apenas dois anos e dez meses, foi transferida do HC (Hospital das Clínicas) da Unicamp na madrugada desta terça-feira (26), para o Hospital Padre Albino, em Catanduva, conhecido como hospital dos queimados.

Além de Cecília, a explosão, que aconteceu na noite do último sábado (23), no bairro Parque Gramado, em Americana, também deixou ferida a mãe da criança, a auxiliar geral Letícia Antunes, de 22 anos, e o sogro dela, de 47.

Cecília foi atingida por explosão e segue em tratamento – Foto: Arquivo Pessoal / Divulgação

“Hoje ela já iniciou a fisioterapia e amanhã começa a troca de curativos. Ela está com medicação e bem assistida”, comentou Letícia.

Ela também relatou ao LIBERAL, nesta segunda-feira (25), que as famílias estavam reunidas na casa do namorado dela, na noite de sábado, quando o sogro foi acender o tacho.

“Quando ele foi colocar álcool, caiu na moto, que provavelmente estava vazando gasolina, de acordo com o que me disse o policial. Com o vento, [o fogo] acabou indo em nossa direção”, explicou. Ela e a filha estavam do lado oposto do tacho.



A criança foi socorrida antes da chegada das viaturas do Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro Afonso Ramos, em Santa Bárbara, pelo namorado da mãe de Letícia.

No domingo, a família conseguiu a transferência dela para a Unicamp. Cecília está com o lado esquerdo, perna, braço, a lateral direita do corpo e um pouco da orelha e do rosto, queimados.