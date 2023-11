Criança, que se feriu após parede de academia desabar, recebe alta do HM

Parede construída em academia desabou nesta quarta-feira - Foto: Reprodução/EPTV Campinas/Imagem cedida

As duas crianças, de 11 e 12 anos, que foram atingidas pela parede que desabou de uma academia, na tarde desta quarta-feira (15), no bairro Vila Santa Maria, não estão mais internadas no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. O acidente aconteceu após uma chuva com ventania que atingiu parte da cidade.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com informações da assessoria de imprensa do hospital, o menino de 11 anos, que teve fraturas nos membros inferior e superior após o acidente, recebeu atendimento da ortopedia e teve as partes atingidas imobilizadas com gesso. Ele recebeu alta na manhã desta quinta-feira (16), com orientação para acompanhamento laboratorial.

Já a menina de 12 anos foi transferida também nesta quinta-feira para um hospital particular, que não foi informado pela assessoria do hospital. A última atualização obtida pela reportagem sobre o estado de saúde da garota, informava que ela teve traumatismo crânioencefálico e possuía quadro estável até a sua transferência.