Criança fica ferida após ser atropelada no Parque da Liberdade

Uma criança de 11 anos ficou ferida nesta quinta-feira (13), depois de ter sido atropelada por um carro no Parque da Liberdade, em Americana.

Segundo relatos do motorista aos guardas municipais, por volta de 18h30, ele dirigia seu Ford Ka pelo Parque da Liberdade quando, ao fazer uma conversão para acessar a Avenida Serra do Mar, uma criança atravessou a via correndo e ele não conseguiu parar o veículo a tempo.

O menino foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada.

Após ouvir o motorista, os guardas foram até o hospital, onde foram informados pela equipe de que a criança não corria risco de morte, mas que, devido aos ferimentos, ficaria em observação.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Americana e as causas do acidente serão investigadas.