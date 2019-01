Criança de 8 anos tem rosto cortado por linha com cerol

Uma menina de oito anos ficou ferida ao ser atingida no rosto por uma linha com cerol enquanto brincava no bairro Mário Covas, em Americana, nesta quinta-feira (10). Ela recebeu atendimento no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi e passa bem.

Foto: Gama / Divulgação

A criança foi socorrida por uma equipe da Gama (Guarda Municipal de Americana), que fazia patrulhamento pelo bairro. A mãe dela disse aos guardas que a menina andava de bicicleta quando aconteceu o acidente.

Os agentes apreenderam no bairro três carreteis da chamada “linha chilena”, mais resistente e perfurante que o cerol, mas ninguém foi detido. O caso foi registrado na CPJ (Central de de Polícia Judiciária) e deve ser investigado como lesão corporal.