Criança de 10 anos é apreendida em Americana após tentar furtar relógios

Relógios estavam em um expositor de uma loja no São Vito - Foto: Divulgação - PM

Um menino de 10 anos foi apreendido nesta segunda-feira (19), após tentar furtar 10 relógios, de uma padaria do São Vito, em Americana.

De acordo com a PM, por volta de 7h40, os militares faziam patrulhamento pelo São Vito, quando viram duas mulheres tentando puxar um bastão, com 10 relógios, da mão de uma criança, na Avenida Paschoal Ardito.

Os militares se aproximaram e as vítimas contaram que momentos antes, o menino havia entrado em sua loja, pegado o bastão expositor com os relógios e fugido. As duas foram atrás e conseguiram deter a criança, momento em que os policiais se aproximaram.

Todos foram conduzidos à delegacia de Americana, assim como a mãe do menino, representantes do Conselho Tutelar e COASSEJE (Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus). Após o registro dos fatos, a criança foi liberada à mãe e os relógios devolvidos para as vítimas.

Raro. O Conselheiro Tutelar de Americana, Rodrigo Miletta, afirmou ao LIBERAL que furtos, envolvendo crianças nessa idade, como o ocorrido nesta segunda-feira (19), são raros.

Ele acompanhou o caso e disse que, quando isso acontece, cumpre as determinações previstas no Artigo 101 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), da lei 8969/90, referentes as medidas de proteção aos menores de 12 anos.