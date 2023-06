Criança chama a polícia após ser agredida junto com a mãe pelo padrasto

Um garoto de 10 de anos acionou a Polícia Militar após ser agredido junto com a mãe, na residência da família, no Parque Dom Pedro II, em Americana, na última terça-feira (13). O companheiro da mãe e padrasto da criança, de 27 anos, foi preso e vai responder por violência doméstica e agressão.

Mãe e filho foram atendidos no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

De acordo com a PM, o menino entrou em contato com a corporação pelo telefone 190, denunciando as agressões que sofreu. Quando os policiais chegaram ao endereço informado, a mãe do menino confessou que tinha sofrido agressões físicas e psicológicas do seu amásio.

Ela também relatou que o menino foi agredido com chutes e socos.

Enquanto os PMs ainda estavam na casa, o suspeito aproximou-se dos policiais com comportamento bastante agressivo. Detido, o agressor foi encaminhado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante e depois levado à Cadeia de Sumaré.

Mãe e filho foram levados para atendimento no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, e depois foram liberados.