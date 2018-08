Criação de 2º Conselho Tutelar não resolveria problemas

Resolução do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) de 2010 aponta que Americana apresenta população e demanda para possuir segunda composição do Conselho Tutelar, que hoje conta com cinco conselheiros. No entanto, mesmo recomendado e necessário, o aumento sozinho não resolveria os problemas.

Ao analisar a situação do Conselho Tutelar, o Diagnóstico do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) apontou a necessidade da segunda composição e identificou que a unidade não utiliza sistema informatizado para processamento de dados. Em 2017, 1.685 crianças e adolescentes foram atendidas, com a identificação de 3.439 violações de direitos.

O secretário de Ação Social, Ailton Gonçalves Dias, afirmou que a Pasta entende a necessidade de aumentar o atendimento, mas que não há condições financeiras para isso. “Eles têm todas as condições, estrutura, computador, rede de internet. Hoje o conselho tem todas as condições de funcionar tranquilamente, não tem nada de falta de estrutura que deixaria o funcionamento a desejar”, afirmou.

Para o coordenador do Conselho, Osmar da Silva Périco, não falta estrutura, mas os conselheiros estão sobrecarregados por conta do cenário da cidade. “O que existe é a falta de políticas públicas na cidade, e aí começa a ter efeito dominó. O Creas tem uma equipe muito pequena para a demanda da cidade, e aí tem um gargalo. Um caso que poderia solucionar em três meses, vai levar mais de um ano na fila de espera, e aí aquele caso que era uma situação pequena, se torna grave”, afirmou.

Périco afirmou que, com esforço, as demandas são todas atendidas no conselho, e os casos encaminhados para os serviços da prefeitura. “Um segundo conselho iria aumentar a demanda. O que precisa é de estrutura para que os casos não cheguem à alta complexidade, e é o que está acontecendo, os abrigos estão lotados”, afirmou.

A falta do segundo conselho chegou a ser alvo de ação judicial, mas hoje a promotora da Infância e Juventude, Renata Calazans Nasraui, entende que é necessário um diagnóstico, para a constatação da demanda de trabalho na cidade.