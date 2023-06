Credores aceitam plano de recuperação judicial da Accell Solutions

Advogado diz que aprovação garante a manutenção das atividades - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Os credores da Accell Solutions, fabricante de medidores de água, gás e energia, aprovaram o plano de recuperação judicial da empresa na última quarta-feira. Agora, falta apenas a homologação da Justiça para a companhia sediada em Americana colocar a proposta em prática e iniciar os pagamentos.

Segundo Fernando Sartori, advogado da Accell, a aprovação garante a manutenção das atividades da empresa, que havia feito o pedido de recuperação judicial em junho do ano passado, em meio a uma crise financeira.

“Se esse plano de recuperação judicial fosse recusado pelos credores, a empresa fecharia as portas. Agora que a gente teve essa aprovação pelos credores, a perspectiva é muito boa no sentido de que a empresa já não corre mais o risco de fechar as portas”, disse Fernando.

Ele também apontou que a aceitação por parte dos credores beneficia a imagem da companhia. “A partir de agora, o próprio mercado passa a enxergar a empresa como uma empresa viável, como uma empresa saudável. Acho que a principal importância é essa”, afirmou.

Os prazos para pagamento começarão a correr a partir da homologação. Primeiro, a empresa se compromete a pagar, em até 30 dias, até cinco salários mínimos para cada credor trabalhista que teve os créditos retidos nos três meses anteriores ao pedido de recuperação judicial.

Os credores trabalhistas que ainda terão valor a receber serão pagos integralmente no prazo de 12 meses a partir da homologação.

Dois anos após a homologação, a Accell iniciará o pagamento para os demais credores, com um prazo de 20 anos para quitação. A recuperação judicial engloba cerca de R$ 230 milhões em dívidas.