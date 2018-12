Creches de Americana vão reduzir horário de atendimento em 2019

Todas as creches municipais de Americana vão atender os alunos das 7h30 às 16h30 a partir do ano que vem. Isso significa que ao menos 13 das 23 unidades vão reduzir o tempo que as crianças podem ficar na escola. Hoje, só dez creches funcionam até as 16h30. As demais fecham às 17h e uma delas, às 17h30. O horário de entrada, atualmente, varia entre 7h e 7h30 – e, em uma unidade, tem início às 6h30.

Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

De acordo com a secretária de Educação, Evelene Ponce Medina, a mudança é necessária para que a prefeitura possa cumprir a lei federal que estabelece que ao menos um terço da jornada do professor seja desempenhada em atividades sem alunos. Hoje, afirma Evelene, na educação infantil a regra não é cumprida em nenhum caso. Com a saída antecipada dos alunos, professores vão poder usar o tempo extra para atividades de estudo, por exemplo. Cada profissional ganharia meia hora por dia ou duas horas e meia semanais. Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

A empregada doméstica Thalissa Vargas Thamarozzi, de 35 anos, ouviu rumores sobre o assunto quando foi deixar os filhos na Casa da Criança Curió, ontem pela manhã, e já tentou negociar com a patroa, sem sucesso. “Ela disse que não tinha o que fazer”. Thalissa sai do emprego às 16h30 e busca os filhos perto das 17h. A solução, afirma, é pagar uma van para buscar as crianças. Ela desembolsaria R$ 90 pelo transporte de cada um dos filhos, de 2 e 3 anos. “Vai dificultar bastante para gente”, afirma Thalissa.

A secretária de Educação reconhece que pode haver queixas, mas afirma que a adaptação é possível. “Acho que as famílias conseguem se adequar, porque nós não estamos deixando de atender no [período] integral”, considera Evelene. “E realmente é lei, tem que cumprir.”

De acordo com a secretária, neste ano o horário de saída dos alunos do ensino fundamental que cursam o período integral já foi reduzido. Ela disse que houve poucas reclamações e que as famílias conseguiram se adaptar.

A presidente do Conselho de Educação, Miriam Kelly Maschietto, afirma que a medida é um benefício para as crianças, que, em sua visão, precisam do convívio familiar, principalmente para se tornar pessoas emocionalmente sãs. Das 7h30 às 16h30, aponta Miriam, já são nove horas em que o aluno fica fora do contato com os parentes. “Mas e a mãe que trabalha? Essa criança vai ficar com alguém próximo a ela, que são as relações interpessoais que se constroem fora do âmbito escolar”, argumenta a presidente do Conselho.

Hoje, Americana tem oito unidades que funcionam exclusivamente como creches e outras 15 que são creches e Emeis (escolas municipais de educação infantil), segundo o Conselho de Educação. De acordo com Evelene, na maioria delas, o horário de entrada já é às 7h30.