Creche Tupã retoma aulas e problemas ainda persistem

Seis meses após denúncia do Conselho Municipal de Educação, a Prefeitura de Americana ainda não providenciou as adequações no prédio onde funciona a Creche Municipal Tupã, no Vale das Nogueiras.

Entre os problemas do imóvel, que foram denunciados em 2018 e que ainda se arrastam, estão falta de muro para conter o aparecimento de animais peçonhentos e piso áspero, que dificulta o engatinhar dos bebês. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Apesar das inadequações, a unidade reabriu normalmente nesta segunda-feira (4), após o fim das férias escolares. A creche atende 150 crianças de 0 a 4 anos. “É lamentável. A escola tem situações que oferecem risco às crianças e, com certeza, as adequações já deveriam ter sido providenciadas”, disse a presidente do Conselho, Miriam Kelly Maschietto.

No ano passado, o órgão esteve na creche juntamente com o Conselho Tutelar. Entre as situações mais graves destacadas por Miriam está o piso e a falta de muro. A creche Tupã fica ao lado de uma APP (Área de Preservação Permanente) e o alambrado facilita o aparecimento de aranhas, escorpiões e carrapatos.

Segundo a presidente, o Conselho de Educação vem questionando a prefeitura sobre as providências adotadas em relação às inadequações desde a época das denúncias, em agosto do ano passado, mas não obteve resposta.

O assunto será debatido na próxima reunião do órgão, agendada para a última semana deste mês de fevereiro. A conselheira cogita apresentar denúncia à Promotoria da Infância e Juventude. “A decisão tem que ser do Conselho, mas é uma possibilidade”.

A Secretaria Municipal de Educação informou através de nota que solicitou à empresa FP Projetos (que é a contratada da prefeitura para serviços de manutenção em escolas) a realização dos serviços visando a adequação do prédio, como a construção dos muros, adequação dos banheiros, e recolocação de pisos e revestimentos, entre outros serviços.

Segundo a nota, a secretaria solicitou à empresa um orçamento em dezembro. No dia 15 de janeiro, em reunião, a secretária de Educação, Evelene Ponce Medina, cobrou da empresa o início da obra. A previsão é de que os trabalhos comecem ainda em fevereiro.