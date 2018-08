Creche Tupã continua com aulas paralisadas até quarta-feira

Os alunos da Creche Tupã no Vale das Nogueiras em Americana devem continuar sem aula ao menos até quarta-feira (29), da semana que vem. A paralisação ocorreu depois que vândalos invadiram o espaço na última quarta (22) e tentaram furtar os cabos da energia elétrica. Com a interrupção, cerca de 90 alunos de idades entre 0 e 3 anos foram afetados.

De acordo com a Secretaria de Educação de Americana, neste momento está sendo realizado um orçamento para analisar quem deverá executar os serviços de reparo. “Diante da urgência de voltar a receber as crianças na Creche Tupã, a secretaria pediu agilidade às empresas que vão apresentar orçamentos para o serviço de instalação dos novos cabos da rede elétrica da escola. A manutenção encontra-se em processo de orçamento e contratação para a execução do trabalho necessário”, informou por meio de nota.

Na quarta-feira (29) um novo posicionamento sobre a data de retorno as aulas será feito pela municipalidade.