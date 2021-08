Creche Tio Franchi tem classe suspensa após caso de Covid-19

A Creche Tio Franchi, que fica localizada no Jardim Ipiranga, em Americana, suspendeu uma turma temporariamente por conta de um aluno que testou positivo para a Covid-19. A previsão é de que as aulas para a classe retornem no dia 23 de agosto, quando o período de quarentena do aluno já vai ter terminado.

A previsão é de que as aulas para a classe retornem no dia 23 de agosto – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal_07.06.2021

A diretora da instituição, Lúcia Sodré, conversou com o LIBERAL e informou que acionou a Vigilância. Desta forma, a classe que o aluno frequentava foi dispensada, bem como os professores que tiveram contato com a criança.

Ainda de acordo com informações da diretora da escola, os familiares fizeram o teste da criança após o resultado positivo de um membro da família com quem o aluno teve contato. Ele passa bem e não apresenta sintomas.

A mãe de um criança de 3 anos da escola, que prefere não se identificar, disse que os pais e funcionários estão apreensivos com a situação. “Os alunos tiveram contato e outros professores também. A nossa preocupação é com as crianças que transportam o vírus para a casa, onde temos idosos”, comentou.

A Prefeitura de Americana, que tem convênio com a Creche, informou que o caso, assim como todos os outros comunicados, serão “acompanhados de perto”, tanto pela Vigilância Epidemiológica quanto pela Vigilância Sanitária. A Vigilância Epidemiológica disse que orientou a gestão da escola sobre os procedimentos a serem adotados conforme o caso apresentado e “reforça que um caso isolado não caracteriza surto, sendo nesse caso apenas realizadas orientações e recomendações aos contactantes”, disse em nota.