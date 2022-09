Creche poderá dobrar atendimento no Parque da Liberdade

Iniciadas na última semana, a reforma e a ampliação da Creche Wanda Polo Muller, no bairro Parque da Liberdade, vão permitir que a unidade dobre a capacidade de atendimento. Atualmente, 50 crianças de 0 a 3 anos são atendidas no local.

Segundo informações da prefeitura, as obras incluem a construção de três novas salas de aulas, sanitários infantis, realocação da cozinha, lavanderia e despensa. Também será ampliado o pátio, com cobertura. Salas de aula serão reformadas e telhados, substituídos.

Creche Wanda Polo Muller passa por obras – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A creche tem área construída de 370 metros quadrados. Com a ampliação, passará a ter 520 metros quadrados de área total. O projeto de reforma e ampliação foi desenvolvido por servidores municipais, de acordo com a prefeitura.

O investimento é de R$ 2,2 milhões em recursos da Secretaria de Educação de Americana. As crianças serão realocadas para a Casa da Criança Maíra, no Parque Gramado, durante as obras.

É a segunda creche que passa por reforma em 2022 – a Casa da Criança Araúna, no Jardim dos Lírios, também foi reformada.