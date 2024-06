Creche do Boer: Estado promete nova licitação em julho

O secretário da Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, prometeu abrir em 6 de julho uma nova licitação para contratar a empresa que retomará a construção da Creche Escola do Jardim Boer, em Americana. A declaração foi dada nesta terça-feira (11) durante reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), em Holambra.

Obra da creche está travada desde maio de 2021 – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Iniciada em 2018 e atrasada há mais de quatro anos, a obra da creche está travada desde maio de 2021, quando o Estado rescindiu contrato com a empresa responsável pela construção sob alegação de inexecução. No mesmo ano, uma nova licitação foi aberta, mas não houve interessados.

Em abril deste ano, o LIBERAL visitou o prédio inacabado e constatou que a estrutura tem sofrido com vandalismo e deterioração. As paredes possuem marcas de umidade e rachaduras.

A situação tem incomodado moradores do bairro e pais de alunos da Escola Estadual Professora Leny Apparecida Pagotto Boer, que fica ao lado da creche.

Evento

Durante o evento desta terça, o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), chegou a tratar da obra com o secretário, que prometeu abrir uma nova licitação em 6 de julho.

“Essa é uma demanda que vínhamos cobrando há meses o Estado e, hoje, após nova solicitação feita pessoalmente, recebemos essa excelente notícia”, disse Chico.

Após questionamento do LIBERAL, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo confirmou a abertura do certame em julho e informou que após a contratação, o prazo para conclusão da obra será de 210 dias.

Portanto, a expectativa é de que a creche fique pronta em 2025, dentro do prazo estabelecido pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que deseja iniciar as aulas na unidade já no ano que vem.

Até o momento, 69,65% do prédio está concluído. A retomada tem custo estimado em R$ 2,4 milhões, conforme edital da última tentativa de licitação.

Quando abrir as portas, a creche atendará 130 crianças de 0 a 6 anos de idade, na Rua Glória. Haverá sete salas de aula, dois berçários, fraldário, lactário, solarium, sanitários e refeitório.