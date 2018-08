Creche dispensa alunos por falta de professora substituta

Nesta segunda-feira, 14 crianças foram dispensadas da aula na Creche Municipal Curimã, no São Vito, em Americana, porque uma professora faltou e não havia substituta. Quando chegavam à escola, os pais eram avisados e tinham de ir embora com os filhos.

Há 13 dias, o LIBERAL noticiou que o Conselho de Educação alertava que a falta de profissionais substitutos causava problemas, como a dispensa de alunos. Na ocasião, a prefeitura negou.

A coordenadora da creche Curimã, Maria Aparecida Soler Cavalcanti, disse que uma professora faltou ontem por um problema de saúde e avisou em cima da hora. A escola tem duas professoras de apoio, porém ambas já estavam substituindo outras profissionais – uma delas passou por cirurgia e outra teve ontem uma falta abonada (expediente que permite a professores faltarem um determinado número de vezes ao ano desde que avisem).

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A classe dispensada é do maternal 1, que atende crianças na faixa dos 2 anos, das 7 às 17 horas. A creche informou que os pais poderiam levar os alunos de volta a partir do meio-dia, já que a professora que cuida das crianças à tarde é outra. Só quatro voltaram para o período da tarde, de acordo com Maria Aparecida.

A mãe de uma menina da classe, que pediu para não ser identificada, diz que sua sorte foi estar de folga ontem. “Se eu tivesse trabalhando seria complicado”, comentou.

A presidente do Conselho de Educação, Miriam Kelly Maschietto, disse que já alertou ontem a secretária da pasta, Juçara Florian, e que vai voltar a cobrá-la sobre o assunto nesta terça. “Não pode acontecer a dificuldade de substituição numa ausência de emergência”.

A Secretaria de Educação informou que há número suficiente de professores para faltas abonadas e licenças médicas, mas que a situação se complica com ausências de última hora. Segundo a secretaria, há um “número excessivo” de faltas médicas na rede – são 20 por dia, em média, para um universo de 860 professores. É como se, a cada grupo de 43 docentes, um faltasse diariamente.