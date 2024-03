Creche conquistada por meio do Novo PAC será na Praia Azul

A creche conquistada pela Prefeitura de Americana por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal, será construída no Jardim Barra do Cisne I, na região da Praia Azul. O anúncio foi feito no fim da tarde desta quarta-feira (13) pelo Executivo, que também informou que o terreno onde ficará prédio ainda será definido.

A liberação da verba para construção da creche já tinha sido divulgada pelo governo no último dia 7. Porém, na ocasião, não havia confirmação do bairro que seria beneficiado.

PAC do governo federal foi anunciado pelo presidente Lula na última segunda-feira – Foto: Ricardo Stuckert / PR

A unidade de creche e pré-escola receberá investimento de R$ 4,3 milhões e poderá atender até 376 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino). O modelo proposto pelo Ministério da Educação prevê a edificação de um prédio com dez salas, para o desenvolvimento de atividades pedagógicas voltadas a crianças da educação infantil.

O Ministério da Educação também habilitou a construção de outra creche de mesmo modelo e de valor semelhante no Jardim da Balsa. Entretanto, para esse projeto a prefeitura terá a incumbência de buscar emendas parlamentares para viabilizar a obra.

“A construção de uma nova escola custeada pelo governo federal e a possibilidade de obtenção de emendas parlamentares para o financiamento de outra unidade nos enche de esperança”, comemorou o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini.

Além das creches, o município ainda será contemplado com duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), conforme o LIBERAL noticiou no último dia 8. No início da tarde desta quarta, a prefeitura anunciou que as unidades vão funcionar nos bairros Jardim Jacyra e Jardim da Balsa.

O valor do investimento para cada unidade é de R$ 2.435.976,95, cujos recursos serão repassados diretamente ao Fundo Municipal de Saúde.

Nos demais municípios da RPT (Região do Polo Têxtil), o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por meio do Novo PAC, liberou outras oito UBSs, duas creches, uma escola em tempo integral, um Caps e uma policlínica.