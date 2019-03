CRAS aborda história da mulher na sociedade

A equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro São Manoel abordou na manhã desta quinta-feira (7) o tema “A história da mulher na sociedade, um resgate do passado até agora”. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que será celebrado nesta sexta-feira, 8 de março, o evento reuniu as mulheres que são acompanhadas e atendidas na região.

A assistente social Lúcia Miquelete fez uma explanação sobre as várias fases vividas pela humanidade, conceitos e o papel da mulher em cada uma das eras Matrifocal, Patriarcal e Matrística. As participantes também tiveram um momento só para elas, com exercícios de relaxamento e autoconhecimento. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

“É muito importante resgatarmos a história vivida, conhecermos como viviam nossos ancestrais, os costumes, os motivos que nos fizeram chegar até o momento presente. Fizemos uma reflexão de tudo o que se passou e do quanto evoluímos e precisamos aprender ainda. É um exercício diário que estamos propondo, visando o equilíbrio entre o homem e a mulher para vivermos bem numa sociedade com mais igualdade, sem competição, submissão e opressão, buscando um novo modo de viver, uma nova caminhada”, disse Lúcia.

Várias abordagens serão promovidas no Mês da Mulher, com apoio da Unidade de Direitos Humanos da Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM).

Nesta sexta-feira, os servidores e servidoras municipais foram convidados a vestirem branco e receberão laços na cor roxa, simbolizando a luta pelo fim da violência contra a mulher.

A vice-presidente do Conselho da Mulher, Léa Amábile, vai representar Americana na Câmara Temática de Políticas Públicas para Mulheres da AgemCamp (Agência Metropolitana de Campinas), nesta sexta-feira, no evento “Futuro da Mulher no Mundo do Trabalho”.

No dia 11, às 19 horas, será proferida a palestra “Falando sobre Convivência Saudável”, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na sede da APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana), na Rua Maranhão, 1437, na Praia Azul.

No dia 12, às 19h30, será abordado o tema “Tipos de violência contra as mulheres”, na Faculdade de Americana (FAM), na Avenida Joaquim Bôer, 733, Jardim Luciane. As duas palestras serão proferidas por Léa Amábile. Também serão realizadas campanhas de conscientização nas redes sociais e na imprensa.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.