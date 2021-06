CRAS de Americana vão oferecer atendimento jurídico gratuito

Os seis CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) da Prefeitura de Americana vão oferecer assistência jurídica gratuita à população de baixa renda a partir desta segunda-feira (21). A ação faz parte do projeto DPU Itinerante, da Defensoria Pública da União.

Serão fornecidas orientações jurídicas nas áreas da Saúde, Educação, Previdência Social, Assistência Social, Auxílio emergencial, Moradia, Liberdade, Ações Coletivas, FGTS, CPF, entre outras matérias que abrangem garantia de direitos aos cidadãos.

Os agendamentos prévios dos interessados já poderão ser feitos junto aos CRAS. A agenda da Defensoria Pública da União em Americana (Semana de 21 à 25 de junho 2021), das 9h às 16h, será a seguinte:

21/06 – CRAS Mathiensen: Rua dos Tucanos, 270 – 3407-2770

22/06 – CRAS São Jerônimo: Rua Carlos Vassalo, 370 – 3462-7151

23/06 – CRAS Nossa Senhora Aparecida: Rua Caetano de Campos, s/n – 3469-2339

24/06 – CRAS São Manoel (manhã): Rua São Thiago, 320 – 3468-6103

24/06 – CRAS Guanabara (tarde): Rua da Tijuca, 182 – 3407-8002

25/06 – CRAS Praia Azul: Rua Maranhão, 1595 – 3467-2256

Os agendamentos foram realizados pelas equipes técnicas da SASDH (Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos), segundo a secretária da pasta, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

“Os CRAS identificaram as famílias que apresentavam demandas sobre orientações jurídicas, direitos e deveres em diversas áreas, e que poderão ser atendidas pela Defensoria Pública. É uma parceria firmada com a Defensoria, que fará um trabalho itinerante nas unidades dos CRAS, visando atingir a população em situação de vulnerabilidade do município”, explicou a secretária da SASDH.

