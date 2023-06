CPMI do 8 de Janeiro convoca ex-ministro americanense para depor

General foi o primeiro ministro a cair no governo Lula – Foto: Wilton Junior / Estadão Conteúdo

Deputados e senadores aprovaram nesta terça-feira a convocação do americanense Marco Edson Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), para que ele preste depoimento à CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do 8 de Janeiro.

General da reserva, Dias foi o primeiro ministro a cair no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O militar pediu exoneração no dia 19 de abril, horas após a divulgação de imagens que mostram que ele estava no Palácio do Planalto durante a invasão ao local.

Captadas por câmeras de segurança, as filmagens foram expostas pela CNN Brasil e sugerem que o americanense, em determinado momento, indicou a saída de emergência para golpistas.

Em entrevista à TV Globo, Dias disse ter chegado ao local depois de os extremistas já terem rompido o bloqueio da PM (Polícia Militar) e invadido o Palácio do Planalto. Ele afirmou que estava encaminhando as pessoas para o andar onde seriam presas.