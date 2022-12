CPFL oferece curso gratuito de eletricista em Americana

A CPFL Paulista abre, na segunda-feira (2), as inscrições para a nova turma mista da Escola de Eletricistas de Rede de Distribuição Elétrica, em Americana. A capacitação conta com 20 vagas e será realizada no Centro de Treinamento da CPFL, na Rua Benjamin Constant, 148, no Centro.

Mesclando aulas práticas e presenciais, o curso, que conta com a parceria da Elo Energia, terá início em 20 de março, com aulas on-line até o dia 21 de abril. Em seguida, começam as aulas práticas, que serão no modelo presencial e possuem previsão de término em 21 de julho. O curso será ministrado de segunda a sexta, das 18h às 22h, e aos sábados, das 8h às 17h.

Os candidatos precisam ter no mínimo 19 anos, ensino fundamental completo, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de categoria B, além de residir em Americana, Cosmópolis, Capivari, Monte Mor, Piracicaba, Sumaré e Hortolândia. As inscrições poderão ser feitas através do endereço https://forms.office.com/r/wtMQKkAPKK , até o dia 26 de janeiro.

