CPFL inicia trâmites para regularização das ligações no Monte Verde

Companhia comunicou que discutirá com o município os passos e providências necessárias para o início das ações no local - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A CPFL Paulista informou ter iniciado os trâmites para regularização das ligações de energia no bairro Monte Verde, em Americana. Segundo a companhia, o processo está em fase de diagnóstico e planejamento das ações, após anuência da prefeitura.

A empresa comunicou que, finalizada essa etapa, discutirá com o município os passos e providências necessárias para o início das ações no local.

As informações foram confirmadas pela CPFL ao LIBERAL nesta sexta-feira, após o vereador Juninho Dias (MDB) ter se manifestado sobre o tema. Ele havia discutido o assunto em reunião com Talita Pinotti, representante da companhia, na quinta.

“Eu acompanho o Monte Verde muito tempo antes da política. Eu conheço a realidade de algumas pessoas que moram no local, e é um sonho ver as moradias regulares e conseguir usufruir dos direitos de forma plena. O Monte Verde deu um importante passo em direção a esse sonho hoje”, disse o parlamentar.

De acordo com o vereador, Talita afirmou que, nos próximos meses, a CPFL fará um pronunciamento oficial quanto ao processo e que, por ora, não há cobranças e nem obrigações a serem feitas pelo moradores.

Depois, também haverá um levantamento para que pessoas de baixa renda possam receber a doação do poste que fica dentro do imóvel, mas as informações quanto a isso ainda serão divulgadas em vias oficiais, conforme informou Juninho.

“Eu, como vereador e representante, continuarei cobrando e acompanhando para que tudo seja feito da forma correta”, apontou.

Nos dois últimos anos, a CPFL realizou ação semelhante na região, com investimento de pelo menos R$ 12 milhões na regularização gratuita de ligações clandestinas na Vila Soma, em Sumaré. O serviço já foi concluído. O bairro, que ocupa uma área de 1 milhão de m², teve a instalação de rede de distribuição em suas 32 ruas.