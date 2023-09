CPFL faz retirada de fios soltos e sem uso em postes de Americana

A CPFL Paulista promove uma “faxina” de cabos de telecomunicações em Americana. O objetivo é eliminar fios inoperantes que possam representar riscos à população.

“Faxina” de cabos acontece até o próximo dia 30, em Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Em abril do ano passado uma motociclista morreu ao enroscar o pescoço em um cabo de internet na Avenida Nossa Senhora de Fátima, que estava pendurado na via.

Moradora do Jardim Alvorada, Aline Brejão tinha 42 anos. Ela foi atropelada por um caminhão depois do acidente com a fiação.

Na época, uma microempresária com loja próximo ao local do acidente disse que o problema com “fios pendurados” perdurava há anos.

A iniciativa da CPFL Paulista faz parte da campanha “Guardião da Vida”, uma ação contínua mantida pela distribuidora.

Nos primeiros dias da “faxina”, mais de 3,8 mil quilos de cabos inoperantes foram retirados do calçadão e da Cidade Jardim, áreas onde a campanha está em andamento.

A previsão é que todos os cabos de telecomunicações inoperantes e potencialmente perigosos sejam removidos até o dia 30 de setembro.

De acordo com Talita Pinotti, consultora de Relacionamento da CPFL Paulista, a manutenção da infraestrutura de telecomunicações, incluindo os cabos, é de responsabilidade das empresas de telecomunicação ocupantes.

No entanto, a distribuidora deve zelar para que essas empresas cumpram os requisitos técnicos e de segurança.

No 1º semestre de 2023, a CPFL Paulista emitiu 1.412 notificações em Americana.

Em locais com alta incidência de cabos de telecomunicações inoperantes e riscos à população, a empresa realiza ações pontuais.

CONTATO

A distribuidora orienta a população para que, sempre que for identificado algum cabo rompido ou caído no chão, entre em contato com o serviço emergencial pelo telefone 0800 010 1010 (ligação gratuita).