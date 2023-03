CPFL e empresas de telefonia são cobradas por cabos soltos em Americana

Em reunião com representantes da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) e de empresas de telefonia e internet via cabo, a Prefeitura de Americana cobrou melhorias com relação aos cabos soltos nas vias. O encontro ocorreu nesta segunda-feira.

A administração, por meio da Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) e da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), solicitou melhorias e uma padronização dos cabos nos postes.

“O principal problema é a quantidade de cabos rompidos que ficam soltos nas vias, podendo causar acidentes. Estamos cobrando agilidade no processo de comunicação entre as empresas que ocupam os postes”, disse o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Secretário disse que empresas se comprometeram em solucionar problemas de cabos soltos – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Segundo o secretário adjunto da Utransv, Marcelo Giongo, as empresas se comprometeram em solucionar os problemas causados pelos cabos soltos pelas ruas e avenidas. “Vale ressaltar que essa fiscalização precisa ser realizada pelas empresas, já que não compete à prefeitura a execução dessas manutenções”, afirmou.

Em nota, a CPFL apontou que a responsabilidade pela manutenção de toda a infraestrutura de telecomunicação, inclusive cabos, é exclusiva das empresas da telecomunicação. Cabe à companhia, porém, o dever de zelar para que as operadoras cumpram os requisitos técnicos.

A CPFL informou que, apenas em 2022, realizou ao menos 71 mil notificações a operadoras de telefonia, banda larga e TV a cabo. A companhia também destacou que, quando toma ciência de irregularidades, faz as correções em caráter emergencial.