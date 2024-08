CPC realiza Brechó para arrecadação de recursos em Americana

Serão vendidas peças femininas, masculinas e infantis, além de acessórios e brinquedos, com preços partindo de R$ 3

O CPC (Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual), de Americana, realiza neste sábado (24), na segunda-feira (26) e na terça (27) mais uma edição do seu tradicional brechó. Serão vendidas peças femininas, masculinas e infantis, além de acessórios e brinquedos.

Os preços começam a partir dos R$ 3 e todos os valores serão revertidos para as ações realizadas no CPC. As formas de pagamento aceitas serão dinheiro e pix.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O evento será realizado na sede da entidade, na Avenida Bandeirantes, 2.660, Americana.

Datas e Horários:

• 24 de agosto: das 8h às 11h30

• 26 de agosto: das 8h às 16h

• 27 de agosto: das 8h às 11h.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!