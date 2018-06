CPC realiza brechó beneficente em Americana

O CPC (Centro de Prevenção à Cegueira), instituição mantida pelo Lions Clube Americana Centro, promove a partir do próximo fim de semana, um brechó solidário com artigos doados pela população da cidade. O bazar tem início neste sábado (16), com horário de funcionamento das 8h às 12h, e na próxima segunda e terça-feira, dias 18 e 19, das 8h às 16h.

O evento contará com roupas e calçados femininos, masculinos e infantis de inverno e verão, brinquedos e acessórios em geral à venda.

O bazar será realizado na sede da instituição, localizada na Avenida Bandeirantes, 2660, Jardim Santana, em Americana.

Com informações da assessoria de imprensa do CPC.