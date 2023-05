CPC faz apelo a comerciantes para apoiarem projeto das caixinhas da Nota Fiscal Paulista

O CPC (Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual) de Americana faz um apelo aos comerciantes para que colaborem com o projeto “Caixinhas Solidárias”, da Nota Fiscal Paulista. Para participar, basta deixá-las em seus estabelecimentos comerciais e assim arrecadarem os cupons fiscais sem CPF, que são depositados pelos clientes.

A Caixinha Solidária é uma das fontes de arrecadação do CPC – Foto: Divulgação / CPC

A responsável pelo marketing do CPC, Mariela Vargas, explica que o programa das caixinhas também é uma fonte de arrecadação da instituição e que desde a pandemia os valores têm caído significativamente, chegando a uma redução de pelo menos 50% dos recursos angariados anteriormente.

“Antes havia muitas caixinhas nos comércios, mas depois da pandemia muitos locais fecharam, outros estão vendendo menos e ainda existem aqueles que deixaram de colocar as caixinhas nos estabelecimentos”, explica.

Como funciona

O CPC deixa as caixinhas nos estabelecimentos comerciais e aqueles que fazem compras e não declaram o CPF para a Nota Fiscal Paulista podem deixar o cupom nestes compartimentos. Depois, colaboradores da entidade os retiram os cu´pons, cadastram o CNPJ do órgão e assim são beneficiados com os retornos do governo estadual.

Mariela afirmou que quem quiser colaborar, tanto no caso de empresários como de pessoas físicas, podem entrar em contato com o CPC WhatsApp (19) 99410-7065.