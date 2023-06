CPC de Americana realiza mais uma edição do Brechó Beneficente

O CPC (Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual), realiza o seu segundo brechó do ano nos dias 17, 19 e 20 de junho. O objetivo é arrecadar verbas, para auxiliar na manutenção dos serviços oferecidos pela entidade.

Brechó será realizado nos dias 17,19 e 20 de junho e os pagamentos serão em dinheiro e Pix – Foto: Divulgação

O último evento aconteceu em abril e a expectativa era que o próximo fosse realizado em outra data adiante e não Junho, mas como houve a doação de 592 quilos de roupa, do são Vicente, por meio do programa Protagonistas do Futuro, os colaboradores arregaçaram as mangas e adiantaram a realização do brechó, conforme explicou a responsável pelo marketing do CPC e assessora, Mariela Vargas.

“Nos últimos anos, desde a pandemia, as colaborações tem caído bastante e quando recebemos essa doação da loja do São Vicente, vimos a oportunidade de nos adiantarmos e fazermos o brechó ainda esse mês”, esclareceu Mariela.

O evento acontecerá no dia 17 de junho, sábado, das 08h às 12h, e nos dias 19 e 20 de junho, segunda e terça, das 8h às 16h, na sede do Centro, na Avenida Bandeirantes, 2.660, Loteamento Industrial Machadinho.

O brechó vai oferecer uma variedade de peças de vestuário, acessórios, calçados e objetos, com preços acessíveis. Os pagamentos poderão ser feitos em dinheiro e Pix.

Protagonistas do Futuro

Nove estagiários do São Vicente se uniram e promoveram a campanha de arrecadação de roupas usadas nas oito lojas da rede nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. O objetivo era doar as peças ao CPC.

Ação-foi-promovida-por-estagiários-em-oito-lojas-da-rede-de-Supermercados – Foto: Divulgação

Foram deixadas caixas de papelão nas lojas e panfletagem sobre a campanha. “Nós identificamos que o CPC precisava de roupas e graças a Deus, todo mundo trabalhou, tivemos apoio da rede e o resultado foi gratificante”, disse um dos participantes, o estagiário de e-commerce, Isaac Silva.

Ao final da campanha foram arrecadados 592 quilos de roupas, entregues a entidade, no final de Maio.