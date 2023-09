CPC consegue novas doações e irá realizar mais um brechó neste ano

Peças foram doadas pela Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, do Cidade Jardim/ brechó acontece em outubro

Após a doação de diversas peças da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, do Cidade Jardim, ao CPC (Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual), a entidade conseguirá realizar mais um brechó neste ano. Esta será a terceira edição de 2023.

O Brechó será nos dias 07, 09 e 10 de outubro, na sede da entidade, na Avenida Bandeirantes, 2660, Jardim Santana, em Americana. – Foto: Divulgação

Serão vendidas roupas femininas, masculinas, sapatos e acessórios por até R$ 10. As formas de pagamento são pix e dinheiro.

Datas e horários do Brechó:

Dia 07 de outubro: das 8h às 11h30

Dia 09 de outubro: das 8h às 16h00

Dia 10 de outubro: das 8h às 13h00

Mais informações pelo telefone: 19 3461-6364

CPC

O CPC é uma instituição especializada em habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência visual de todas as faixas etárias, atendendo atualmente cerca de 100 pessoas entre as cidades de Americana, Santa Bárbara D´Oeste e Nova Odessa.