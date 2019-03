Cozinha de bar no Centro de Americana pega fogo

A cozinha do Bluesteco Bar, no Centro de Americana, foi alvo de um incêndio na madrugada desta segunda-feira (11). O caso aconteceu por volta das 1h40 e o fogo foi controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros da cidade.

Segundo informações da corporação, um vigia de um local próximo ao bar percebeu a fumaça e acionou os bombeiros. A equipe se deslocou até o estabelecimento e conseguiu controlar as chamas rapidamente, confinando o fogo na região da cozinha.

O bar estava fechado no momento do incêndio e ninguém se feriu. Até a publicação desta reportagem, não havia informações do que teria causado o fogo.