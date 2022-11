Covid-19 cresce na região e especialistas defendem máscaras e vacinas

A taxa de transmissão da Covid-19 voltou a subir na região e atingiu, nesta quarta-feira, índice de 1,06, conforme dados da plataforma SP Covid-19 InfoTracker, que passou a fazer o monitoramento em setembro de 2020. O número demonstra que um grupo de 100 pessoas infectadas com o vírus pode infectar outras 106. Em outubro, a taxa era de 0,89.

Para evitar que o cenário atual de alta nos casos traga um possível aumento de internações e sobrecarregue o sistema de saúde, especialistas ouvidos pelo LIBERAL defendem a volta do uso de máscaras em local fechado, distanciamento social e, principalmente, adesão à vacina.

Especialistas ouvidos pelo LIBERAL defendem a volta do uso de máscaras em ambientes fechados e aglomerações para barrar o vírus – Foto: Arquivo / LIBERAL

De acordo com esses especialistas, tudo indica que o cenário é decorrente da subvariante Ômicron BQ.1. “O índice de transmissão está aumentando significativamente em todo o Estado de São Paulo e coincidiu muito com o aparecimento da nova cepa, então entendemos que é resultado dessa subvariante”, afirma Marilaine Colnago, coordenadora do projeto InfoTraker e pesquisadora da USP (Universidade de São Paulo).

Ela destaca, no entanto, que se a população tivesse continuado com o uso de máscaras em ambiente fechado e evitado aglomerações, os casos teriam diminuído significativamente. “Esperamos que o Poder Público tome mais decisões nesse sentido, de prevenção. E que as pessoas tomem a vacina, tem muitas com esquema vacinal atrasado, muitas crianças não tomaram nem a primeira dose”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Médica infectologista que atua no Hospital Unimed em Americana, Ártemis Kílaris afirma que, por enquanto, os pacientes não estão necessitando de internação, porém, esse quadro pode mudar. “Não sabemos ainda as características dessa nova cepa”.

A infectologista também defende a volta do uso de máscaras em ambientes fechados, higienização com álcool gel e, principalmente, vacinação. “Até a chegada das vacinas bivalentes, temos que tomar as que estão disponíveis”, destaca.

Segundo a Vigilância Epidemiológica de Americana, os casos positivos da doença têm aumentado de forma lenta e gradativa há cerca de 15 dias. Em nota, a Secretaria de Saúde diz que acompanha atentamente o cenário e adotará as medidas necessárias sobre as questões sanitárias e também da assistência médico-hospitalar, de acordo com a situação de momento. Desde o início da pandemia, em março de 2020, o município registrou 45.335 casos positivos e 998 óbitos.

Exames – A alta nos casos também começou a ser sentida pelos laboratórios. O Unicoo, por exemplo, viu, na primeira quinzena de novembro, os testes positivos mais do que triplicarem em comparação com todo o mês de outubro. Para se ter uma ideia, enquanto que no mês de outubro foram realizados 183 testes com apenas 13 resultados positivos de Covid, entre os dias 1º e 16 de novembro, foram 216 exames com 46 confirmações da Covid-19. O Pasteaur também notou um leve aumento desde a última segunda-feira.