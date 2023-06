Country versus Sertanejo: montarias oferecem espetáculo cheio de novidades

Em 2023, a competição em touros da Festa do Peão de Americana terá um sotaque diferente. É que cerca de 20 peões norte-americanos vão desembarcar no Brasil para lutar pelo título de uma das competições mais esperadas do gênero na América Latina.

Para receber esse grupo, a competição foi dividida em duas partes, com uma etapa regular do campeonato nacional acontecendo nos dias 9, 10 e 11 de junho, com a competição do Iron Cowboy nos dias 16, 17 e 18 de junho.

Provas em touros são as que mais atraem o público durante a Festa do Peão – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Achamos que tem tudo a ver essa visita dos americanos a uma festa tradicional de rodeio em uma cidade que foi fundada por imigrantes dos Estados Unidos”, lembra Beto Lahr, presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana).

E todos os envolvidos parecem estar empolgados com a novidade. “Para ganhar a premiação principal um atleta precisa montar em até quatro touros em um único dia na fase final da competição, que acontece no domingo, e em um pequeno espaço de tempo. E com a presença dos estrangeiros, será uma edição histórica”, avisa Adriano Moraes, diretor da PBR (Professional Bull Riders no Brasil), que organiza a montaria.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Entre os competidores, o destaque é para João Lucas Campos, atual líder do ranking nacional e que recentemente foi campeão da Final do Velocity Tour, o campeonato da divisão de acesso da PBR, em sua primeira experiência nos Estados Unidos.

O paulista de Porto Feliz, que também participou no mês de maio de sua primeira Final Mundial no Texas, retorna ao Brasil em busca do título nacional e será uma das apostas dos fãs para o título na arena de Americana.

Modalidade Três Tambores é exclusiva das mulheres – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A lista também conta com nomes como Jean Fernandes, atual vice-líder do ranking; Bruno Carvalho, o terceiro colocado; e Felipe Furlan, que ocupa a quinta posição.

Entre os competidores internacionais, a principal novidade é a participação de todo o elenco principal do Austin Gamblers, uma das equipes texanas da PBR Team Series.

Estarão no evento nomes como o do bicampeão mundial José Vitor Leme; o campeão do Iron Cowboy Americana 2019, Adriano Salgado; além de Ramon de Lima, Lucas Divino e jovens talentos norte-americanos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Será uma etapa desafiadora, pois temos que chegar muito preparados, vamos montar nos melhores touros do Brasil e um erro pode nos eliminar”, avisa João Lucas Campos.

OUTRAS PROVAS

Americana também recebe as competições de Três Tambores e de Cavalos Cutianos nos finais de semana do evento.

No primeiro caso, as estrelas do Circuito RAM ANTT, o principal campeonato da modalidade Três Tambores do Brasil, competem nos dias 16, 17 e 18 de junho. Em 2022, a etapa do circuito na Festa do Peão de Americana contou com mais de 100 competidoras das mais diversas idades. Para este ano, a expectativa é que esse número se mantenha.

“Competir e conquistar o título da Festa do Peão de Americana é um dos principais sonhos das competidoras, então não temos dúvida que será uma prova com muita qualidade”, avisa Graziella Agnes, presidente da ANTT (Associação Nacional dos Três Tambores).

Já no Cavalo Cutiano, Americana recebe a Copa Rozeta, considerado a principal campeonato da modalidade. O destaque entre os competidores é o líder do ranking, o mineiro Alessandro Vieira, que se mantém em primeiro lugar há várias semanas.

“As tropas dos animais para a competição são selecionadas a dedo, assim como os competidores, então sabemos que mais uma vez será um grande espetáculo para o público que é apaixonado pela modalidade”, promete Enrique Moraes, presidente da Ekip Rozeta, que organiza a Copa Cutiano Rozeta.

Como funciona cada prova:

Três tambores

Exclusiva das mulheres, nesta prova a amazona monta no cavalo e precisa contornar três tambores posicionados do outro lado da arena formando um percurso triangular. Vence a que fizer o menor tempo.

Cavalo Cutiano

O competidor se segura no cavalo com apenas uma das mãos, sem tocar em nada com a outra. Vence quem completar 8 segundo com o melhor desempenho.

Touro

O peão usa apenas uma das mãos para segurar a corda amarrada ao corpo do animal e deve permanecer em cima do touro por 8 segundos. Os juízes levam em conta a dificuldade imposta pelo touro durante esse curto tempo.