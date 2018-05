Corte de merenda para professores e funcionários está 9 anos atrasada

A Prefeitura de Americana, que anunciou semana passada o corte da merenda dos professores e funcionários da Secretaria de Educação, está nove anos atrasada na questão. Segundo a prefeitura, a alteração é preparada desde 2015, mas só agora deve sair do papel, cumprindo resolução do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). O documento do MEC (Ministério da Educação e Cultura) sobre o assunto é de 2009.

Foto: Adenilson Nunes/SECOM

A determinação do FNDE aponta que, em caso de prefeituras que recebem as chamadas verbas carimbadas do Governo Federal para a merenda escolar, não é permitido oferecer a alimentação para os professores e funcionários. Isso sempre foi prática na cidade, mas agora será mudado, segundo o Executivo. A rede tem cerca de 1.600 funcionários.

O LIBERAL conversou com professores e eles se posicionaram contra a mudança. Duas docentes ouvidas pela reportagem classificaram a troca da merenda por marmitas como desnecessária. “É algo totalmente desnecessário. Sempre sobra merenda, não vejo o porquê dessa troca”, afirmou uma professora. Outra disse ainda que nem todos os funcionários comem nas escolas. “Hoje mesmo, vou almoçar na minha casa”, declarou. Elas pediram para ter a identidade preservada e disseram que ainda aguardam uma posição oficial da prefeitura.

Uma diretora de escola disse à reportagem na semana passada que ainda aguarda orientações da prefeitura sobre como proceder. Por enquanto, de acordo com ela, tudo permanece do mesmo jeito. Segundo a prefeitura, será enviada quantidade menor de comida às escolas.

O Executivo classificou como “excelente” a qualidade da comida.Sobre a demora de nove anos para se adequar à legislação, a prefeitura informou apenas que está organizando a documentação desde 2015 para atender a legislação. Segundo a Administração, a Pasta está levantando quando professores e funcionários optarão pela marmita.

Para ter direito à alimentação, haverá desconto no salário. Para quem recebe até

R$ 1.339,80 será de R$ 7,70 por mês. Acima deste salário, o desconto será de R$ 22,60.