Corretora de Americana especializada em criptomoedas vira alvo de investigação

Sede da empresa, no Centro de Americana, está fechada - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou, nesta quarta-feira (12), a instauração de um inquérito policial para investigar possíveis prejuízos causados pela Gocap Intermediação de Ativos a clientes que investiram em criptomoedas.

Conforme noticiado pelo LIBERAL no último final de semana, moradores de Americana e região que investiram com a empresa buscaram a Justiça após não conseguirem sacar os valores aplicados.

“A princípio, a investigação deve ser aberta em relação ao crime de estelionato, já que houve a oferta de investimentos ‘sem risco’”, diz a nota encaminhada ao jornal.

Investidores ouvidos pela reportagem relatam que o contrato com a corretora previa a possibilidade de levantamento dos valores e os possíveis rendimentos após um período mínimo de seis meses. a Gocap deveria efetuar o pagamento em até 45 dias úteis.

Somente uma família, representada pelo advogado Roliandro Antunes Costa, teria mais de R$ 1,5 milhão a resgatar junto à corretora.

Por meio de sua assessoria, a corretora admitiu problemas na restituição dos valores aos clientes, mas se comprometeu a fazer os pagamentos.

“Para garantir a integridade e a confiabilidade da Gocap, e em compensação à morosidade do processo, a empresa está fornecendo o reajuste de todos os valores a serem resgatados com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) calculado a partir do período de atraso do depósito”, diz o texto.